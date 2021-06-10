 التعليم العالي: الإنفاق على القطاع ارتفع من 22 لـ65 مليارا في 6 سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم العالي: الإنفاق على القطاع ارتفع من 22 لـ65 مليارا في 6 سنوات

الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي
الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي

نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 9:49 م

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، موضحًا أن «الأمر انعكس على زيادة الإنفاق على التعليم العالي من 22 مليار في 2015 لـ65 مليار خلال هذا العام».

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة التعليم استحدثت الكثير من القطاعات التي لم تكن موجودة من قبل مثل وجود جامعات أهلية دولية لم تكن موجودة، وجامعات لها شراكات دولية، وجامعات تكنولوجية متخصصة في التعليم الفني.

ولفت إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 جامعة لـ27 بـ490 كلية، والجامعات الخاصة ارتفعت من 18 في 2016 لـ36، وارتفع البحث الدولي المنشور عالميًا من 15 ألف بحث إلى 32 ألفًا عالميًا، مما أدى لارتفاع مكانة مصر على مستوى البحث الدولي للمرتبة الـ30 عالميًا.

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