وزير الدفاع الأمريكى يلتقى نظيره السنغافورى لبحث سبل تعزيز التعاون

التقى وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" نظيره السنغافوري "نج إنج هين" اليوم الجمعة ، حيث أكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وأفادت وزارة الدفاع السنغافورية - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن نج وأوستن أكدا مجددا على العلاقات الدفاعية الثنائية الممتازة والشراكة متبادلة المنفعة بين سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرة إلى أن نج أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدريب القوات المسلحة السنغافورية لديها.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال في مجال الدفاع السيبراني.. كما أكدا على الحاجة إلى علاقات دفاعية مستقرة، وكذلك الحاجة إلى أن تعمل دول المنطقة بشكل جماعي من أجل الأمن والازدهار في المنطقة.

وأشار الراديو إلى أن هذا الاجتماع يأتي خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي إلى سنغافورة حيث سيحضر أيضا حوار "شانجريلا" الأمني الذي سيعقد هناك خلال الفترة من اليوم حتى بعد غد الأحد.