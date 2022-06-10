 السيطرة على حريق منزل دون إصابات في كرداسة - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق منزل دون إصابات في كرداسة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:23 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:23 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بدائرة مركز شرطة كرداسة، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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