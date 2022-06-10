بيريز يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 في اذربيجان

حقق سيرجيو بيريز سائق ريد بول أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر في اذربيجان بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

واحتل بيريز المركز الأول متفوقا على تشارلز لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق بيريز، الفائز بسباق موناكو، أفضل زمن للفة على مضمار باكو البالغ طوله 6003 أمتار مسجلا دقيقة واحدة و476ر45 ثانية، ومتفوقا بفارق نحو 4ر0 ثانية أمام زميله في الفريق فيرستابن الذي حل ثالثا.

وجاء لوكلير في المركز الثاني بفارق 207ر0 ثانية خلف بيريز بينما احتل كارلوس ساينث سائق فيراري المركز الرابع.

وواجه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعض الصعوبات في التجربة الأولى لكنه احتل المركز السادس خلف فيرناندو ألونسو سائق فريق ألباين.

أما ميك شوماخر، الذي حذره فريقه هاس من أنه لا يحتمل المزيد من التصادمات، فقد توقف بسيارته بعد ثلاث لفات فقط بسبب مشكلة.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق تسع نقاط أمام لوكلير، لكنه لم يتمكن من استكمال سباق اذربيجان سوى مرة واحدة خلال أربع مشاركات، وقد أحرز المركز الرابع في نسخة عام 2019 وتعرض لتصادم عندما كان في طريقه للفوز بالسباق في العام الماضي.

وتقام التجربة الحرة الثانية اليوم الجمعة بينما تقام التجربة الثالثة غدا السبت قبل التجارب الرسمية التأهيلية التي تحدد مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.