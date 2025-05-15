مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص خلال بث مباشر على تيك توك داخل صالون تجميل

أكدت السلطات في ولاية خاليسكو بوسط المكسيك، يوم الأربعاء، مقتل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلق ناري أثناء بث مباشر على تطبيق "تيك توك" داخل صالون تجميل.

وأثار هذا المشهد الصادم حالة من الذهول في أنحاء أمريكا اللاتينية، في وقت تتصارع فيه عصابات المخدرات المتناحرة بعنف دموي من أجل السيطرة على الأراضي في معظم أنحاء المكسيك.

وكانت فاليريا ماركيز / 23 عاما/ تتحدث على ما يبدو إلى عامل توصيل خارج نطاق الكاميرا خلال البث المباشر يوم الثلاثاء، عندما أُطلقت عليها رصاصة في الصدر وأخرى في الرأس، فسقطت على الفور وفارقت الحياة داخل صالون تجميل في بلدية زابوبان، على أطراف مدينة جوادالاخارا.

وبعد ساعات فقط من الحادث، قُتل النائب السابق في حزب "الثورة المؤسساتية" المكسيكي ، لويس أرماندو كوردوفا دياز، في مقهى بنفس المنطقة.