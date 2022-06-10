ياسمين الخطيب: حاولت الانتحار بتناول كمية كبيرة من دواء علاج نفسي وفشلت

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن قيامها بمحاولة انتحار عن طريق تناول مجموعة من الحبوب لأحد الأدوية التي وصفها لها أحد الأطباء النفسيين، ولكن بكمية كبيرة.



وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك ، قائلة: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي".



وأضافت: "لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها".



وتابعت: "لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD".



وأوضحت أنها على مدار حياتها لم يستطع أحد أن يستوعب حالتها أو يدعمها، مشيرة أنها شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا تثق بأحد، ولديها مخاوف كبرى من الهجر، مشيرة أن كل الذين أدركوا حالتها استغلوا ضعفها بلا رحمة، قائلة: "لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".







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