وزير العمل: جاهزون لنقل خبراتنا إلى زامبيا وإرسال المدربين

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن مصر داعم قوى لكل قضايا التنمية في أفريقيا، وأن إمكانيات وزارة العمل المصرية في خدمة أبناء القارة السمراء لا سيما زامبيا.

وأوضح "شحاتة"، خلال لقائه نظيرته من دولة زامبيا بريندا مويكا، على هامش مؤتمر جنيف، استعداد الوزارة لاستقبال متدربين من زامبيا، أو إرسال مدربين مصريين إليها؛ لنقل خبرات الوزارة في ملفات التلمذة الصناعية والتعليم الفني والصناعي، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الحالي، والتشريعات الخاصة بملفات العمل.

ونقل الوزير، للجانب الزامبي، كيفية عمل صناديق طوارئ العمال، والتمويل التدريب والتأهيل، وحسابات العمالة غير المنتظمة في دعم العاملين لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن جهتها، استعرضت وزيرة العمل في زامبيا بريندا مويكا، ما يدور في بلادها من إصلاحات بجميع المجالات مع سياسات النظام الحالي.

وطلبت من الوزير شحاتة، دعم بلادها في مجال العمل، من خلال نقل الخبرات في التلمذة الصناعية، والتدريب المهني، والضمان الاجتماعي، وصناديق دعم العمال، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة وغيرها.

ونوهت بأنها ستنقل إلى رئيس وزراء بلادها، تفاصيل هذا اللقاء مع الجانب المصري، وبالتالي عرضه على رئيس جمهورية زامبيا؛ لما يحمله اللقاء من دلالات على التعاون في مجال تنموي هام للقوى البشرية، خاصة من دولة رائدة كمصر.

وطلبت من الوفد المصري، نقل تحيات شعب ورئيس بلادها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.