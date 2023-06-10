المصرف المتحد يعلن الفائزين في مسابقة رمضان 2023 بأكثر من 79 ألف مشاهدة يومية

• جرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي للمصرف المتحد: المسابقة انتهجت أحدث آليات الاعلام التفاعلى والكمى لتوسيع القاعدة الجماهيرية

أعلن المصرف المتحد أسماء الفائزين فى مسابقة رمضان 2023 #حزر_بنكى التى نشرت خلال شهر رمضان المعظم بوسائل الإعلام المقروءة وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للمصرف المتحد.

شهدت المسابقة إقبالا كبيرا من قبل المشاهدين والمتابعين، بلغ أكثر من 79 الف مشاهدة يومية. كما استقبل موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية عددا كبيرا من الإجابات للمتابعين والمشاهدين فى المسابقة الرمضانية. وكانت الهدايا عبارة عن شهادة المليونير أهديت لأصحاب أسرع وأصح إجابة تم إرسالها من قبل المشاركين فى المسابقة عبر موقع المصرف المتحد.

تناولت المسابقة مجموعة من الأسئلة اليومية التى دارت حول رصد المعرفة الشمولية بالمصرف المتحد وعدد الفروع وماكينات الصراف الآلى. بالاضافة إلى نوعية الخدمات البنكية المتميزة التى يقدمها بالسوق من شهادات أوعية ادخارية وتمويلات سوءا للأفراد أو الشركات بمختلف أنواعها. كذلك عدد المحافظات التى يتواجد بها المصرف المتحد. فضلا عن حزمة الخدمات الرقمية ومميزاتها والتى تعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.

تعقيبا على إعلان نتائج مسابقة #حزر_بنكى، تقول جرمين عامر – رئيسة الاتصال المؤسسى للمصرف المتحد –: إن مسابقة رمضان 2023، اتبعت احدث الآليات الاعلامية المعروفة باسم «الإعلام التفاعلى والكمى».

حيث اعتمدت منهجية المسابقة على عملية تحويل متابعين وسائل إعلام المصرف المتحد سواء المقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعى من مرحلة المشاهدة إلى مرحلة التفاعل اليومى عبر موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

كذلك عملية سرد وتكرار يومى لمميزات الخدمة التى يقدمها المصرف المتحد فى معاملاته البنكية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة بالإضافة إلى الخدمات الرقمية. الأمر الذى ساهم فى تحفيز العملاء المستقبليين لاستخدام الخدمات المميزة التى يقدمها المصرف المتحد بالسوق لما لها من آثار ايجابية على حياتهم من توفير للوقت والجهد وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وبالتالى كسب رضائهم.

واضافت ان المصرف المتحد اعتمد على مد جسور التواصل المستمر مع العملاء من خلال قنوات الإعلامية المباشرة وغير المباشرة التى تمنحهم خاصية التعبير عن تجربتهم البنكية وحجم المعرفة المصرفية. مما ساهم فى نشر الثقافة البنكية والرقمية وتعظيم الانتماء للمصرف المتحد.

وأوضحت جرمين عامر أن حجم التفاعل المباشر أظهر ارتفاع حصيلة المعرفة البنكية بخدمات المصرف المتحد سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة. الأمر الذى ساهم فى جذب عدد كبير من العملاء من مختلف المحافظات. وظهر ذلك بوضوح فى حجم الاستجابات للعملاء الحاليين والمستقبليين.