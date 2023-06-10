مي فاروق تقدم أغنية «رجعوني عنيك» لكوكب الشرق في حفلها بجدة

بدأت الفنانة مي فاروق منذ قليل حفلها في ليالي الفنون الخالدة ضمن حفلات تقويم جدة، عبر شاشة MBC مصر، بتقديم أغنية "رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا" للفنانة ام كلثوم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستقبل الجمهور الفنانة مي فاروق بالهتاف زالتصفيق وتفاعلوا معها بالصيحات العالية خلال غنائها على المسرح.

وكانت الفنانة إيمان عبدالغني قد قدمت قبلها حفلتها وتفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمتها ومنها: "هذه ليلتي، ونسيت النوم، والأطلال، وغدا ألقاك، وبعيد عنك" لأم كلثوم، وأغنية القريب منك بعيد للمطربة نجاة الصغيرة، وقارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ، وأغنية يا مسافر وحدك للفنان محمد عبدالوهاب.

وتفاعل الجمهور مع الفنانة إيمان عبد الغني خلال الحفل بالهتاف والتصفيق خلال غنائها على المسرح، وتعالت صيحات الجمهور مع الأغاني، حيث حرصت على تهنئة الجمهور على استقبالهم لها خلال الحفل.