اعتماد نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية في شمال سيناء بنسبة نجاح 70%

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

وجاء في نتيجة الشهادة الابتدائية، بتقدم 621 طالبا، حضر منهم 572 ونجح 368، وكان بالدور الثاني 194 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح 66%، وفي الشهادة الإعدادية متقدم 571، ونجح 377، وكان بالدور الثاني 194 طالبًا وبنسبة نجاح 70%.

وجاءت أسماء الطلبة الأوائل على النحو التالي: "ثرا محمد محمد إبراهيم، من معهد العبور، وحصلت على المركز الأول بمجموع 544 درجة، رضوى رزق عميرة، من معهد بئر العبد، وحصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 544 درجة، وعلا علاء علي، من معهد بئر العبد، وحصلت على المركز الثالث بمجموع 543.5 درجة، حنين محمود أحمد فؤاد، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الرابع بمجموع 543.5 درجة، سلمي محمد محمد، من معهد العريش الجديد، وحصلت علي المركز الخامس بمجموع 542 درجة".

كما شملت أسماء الأوائل: "جورية حسام محمد، من معهد ضاحية السلام حصلت علي المركز السادس بمجموع 540 درجة، حبيبة أحمد محمد، من معهد ضاحية السلام، حصلت علي المركز السادس مكرر، بمجموع 540 درجة، عبد الرحمن حمدي جمعة، من معهد أسامه بن زيد، حصل علي المركز الثامن بمجموع 539 درجة، آية محمد عبد النبي هلال، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز التاسع بمجموع 538.5 درجة، آلاء عمرو أحمد، من ضاحية السلام، وحصلت علي المركز العاشر بمجموع 538 درجة، ومنه محسن محمود، من معهد رابعة، وحصلت علي المركز العاشر مكرر، بمجموع 538 درجة".

وحصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية منة الله محمد مساعد مجموع 489.

الثاني زهراء غانم عبدالله سويلم مجموع 488.

الثالث منة الله حسين علي مجموع 487.

الرابع نهى محمد رمضان مجموع 486.

الخامس سمر محمد الإمام مجموع 485.

السادس شيماء الجميل حامد مجموع 484.

السابع باسل محمود إبراهيم مجموع 483.

السابع مكرر حنين يوسف عبدالله مجموع 483.

السابع مكرر خديجة عبد الحميد عطية مجموع 483.

السابع مكرر سما محسن محمود مجموع 483.

السابع مكرر بسمة عبدالله محمد مجموع 483.