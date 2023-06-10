رئيس القرم: روسيا تعترض صاروخين باليستيين من نوع «غروم-2» دون وقوع إصابات

أكد رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين باليستيين من نوع "غروم-2" أطلقتهما القوات الأوكرانية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكتب أكسيونوف - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - "أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم صاروخين باليستين من نوع (غروم-2) أطلقتهما القوات الأوكرانية" مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى، كما أنه لم يتسبب في وقوع أضرار مادية .. داعيا السكان إلى التزام الهدوء.

وكانت جمهورية القرم قد تعرضت أول الشهر الماضي لهجوم بصواريخ "غروم-2" ، ونجحت القوات الروسية من اعتراضه.