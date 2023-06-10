كشفت الفنانة داليا البحيري، كواليس جديدة عن تجربتها بفيلم «أولاد حريم كريم» الجزء الثاني الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى قمر، ويجسد تيام مصطفى قمر دور ابنها في الفيلم.

وقالت داليا البحيري، ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: أنا سعيدة جدا بالتجربة دي أنها بتتكرر تاني، لأن مصطفى قمر صديق عزيز وعملنا مع بعض أكتر من عمل وعملنا حريم كريم وهو على المستوى الإنساني حد جميل جدا.

وتابعت داليا البحيري حديثها عن فيلم أولاد حريم كريم: «مبسوطة اني هلتقي تاني بـ بسمة وعلا غانم وحاسة اننا هنعمل حاجة مختلفة، ومبسوطة بالشباب الجدد، تيام ورنا رئيس وشباب يجننوا كلهم وشطار».

واستكملت داليا حديثها: «علي إدريس أنا فيه حب خاص معايا لان دمه خفيف وبيطلع شغل دمه خفيف، وكمان الفيلم كتابة زينب عزيز ومعروف عنها انها بتكتب حاجات دمها خفيف».

وأضافت: «معايا كمان في الفيلم حبيبي خالد سرحان وهو بالنسبة لي من مكاسبي في الوسط الفني هو وهاني رمزي، وأنا وخالد عشرة وعملنا أكتر من عمل مع بعض وعملنا يوميات زوجة مفروسة أربع أجزاء ولما بتصور صورة معاه ومع جوزي بقول ده جوزي على الشاشة وده جوزي في الحقيقة، وبدأنا تصوير وصورت أنا وخالد سرحان وتيام في بيتنا يومين ويوم كمان خارجي، وفي إجازات المسرحية هصور الفيلم».