أبو علي: لأول مرة في حياتي أسجل في مرمى فريقي «خسرنا بهدفين سهلين»

بدا وسام أبو علي مهاجم الأهلي محبطا بعد الخسارة أمام بالميراس بهدفين دون رد، في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال أبو علي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "كان الشوط الأول جيدا من جانبنا، أشعر أننا سيطرنا على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وكنا نؤدي بشكلٍ جيد".

أضاف المهاجم الفلسطيني الدولي "الفريق البرازيلي لم يشكل أي خطورة سوى عبر الكرات الطويلة وبعض الكرات الثابتة".

استدرك "لكن الشوط الثاني لم يكن جيدا بما يكفي من جانبنا، كنا بعيدين جدا عن بعضنا البعض، ومنحناهم هدفين سهلين".

أوضح مهاجم الأهلي "لقد سجلت هدفا في مرماي لأول مرة في حياتي، تقدمت لأبعد الكرة، لكنها لمست رأسي وسكنت الشباك، إنه شعور سيئ طبعا، لأن هذه ليست الطريقة التي كان يجب أن نبدأ بها الشوط الثاني".

وأتم وسام أبو علي "كنا بعيدين جدا عن بعضنا البعض، وتركنا لهم مساحات واسعة في الشوط الثاني، مما سمح لهم بالسيطرة على المباراة والمساحات، لذلك، علينا أن نجلس ونحلل الوضع وننظر فيما يمكننا تحسينه".

ويختتم الأهلي مشواره في الدور الأول بمواجهة بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل.