تراجع الناتج الصناعي لإيطاليا بنسبة 1% خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الإيطالي تراجع بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي لإيطاليا تراجع بنسبة 1% على أساس شهري خلال أبريل الماضي، مقارنة بتراجع بنسبة 5ر0% خلال مارس الماضي.

ومن ناحية أخرى، كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع الناتج بنسبة 3ر0%.

وتراجع إنتاج سلع الطاقة بنسبة 1ر2% خلال أبريل الماضي، كما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2ر1%.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بشكل طفيف بنسبة 1ر0%، فيما ظل إنتاج السلع الاستهلاكية دون تغيير.

وارتفع الناتج الصناعي غير المعدل بنسبة 7ر4% خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجع بنسبة 3ر10% خلال مارس الماضي.