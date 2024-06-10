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إبراهيم حسن يعلق على لقطته الطريفة مع حسام في مباراة بوركينا فاسو

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:56 م

علق إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على اللقطة الطريفة مع شقيقه حسام حسن خلال مباراة بوركينا فاسو، والتي تطابق فيها رد الفعل للتوأم في إحدى الفرص الضائعة خلال المباراة.

قال إبراهيم حسن عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" فوجئت بها، لقطة لا شعورية".

أضاف:" لاعب الكرة حواسه وذهنه ومشاعره مع كل كرة في الملعب".

أتم إبراهيم حسن:" ذهول.. جينات التوأم، إذا ضبطنا الصفارة لم تكن مضبوطة بهذا الشكل".

اقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من خارج الديار بالتعادل أمام غينيا بيساو، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الأولى بـ 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.


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