تحرير 36 محضراً وضبط 300 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة صحية في مدينة دهب لتفتيش أماكن تداول الأغذية والمشروبات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشدد رئيس مديرية الصحة، الدكتور هيثم الشنهاب، على أهمية زيادة التفتيش على مراكز تداول الأغذية والمشروبات في جميع مدن المحافظة لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين وزوار المنطقة.

وأفاد الشنهاب بأن الحملة شملت تفتيش 29 منشأة، وأسفرت عن تحرير 36 محضرًا، بما في ذلك 27 محضرًا لعدم النظافة، و9 محاضر لعدم حمل العاملين في قطاع الأغذية شهادات صحية.

وأضاف كيل مديرية الصحة في تصريح اليوم أنه تم ضبط 109 عبوات منتهية الصلاحية، تزن 272.5 كيلو جرام، وإتلاف 190 كيلو جرام منتجات غذائية بسبب تدهورها، بالإضافة إلى 52 لترًا من المشروبات منتهية الصلاحية.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين والزوار خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.