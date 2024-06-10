أبدى إبراهيم مدير منتخب مصر دهشته من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيدا بأداء المنتخب في المباراة التي انتهت بالتعادل مع غينيا بيساو بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتساءل إبراهيم حسن "كيف لا تتم الاستعانة بتقنية الفيديو في منافسة بحجم التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ لابد أن يضحي الاتحاد الدولي ويدعم الاتحاد الأفريقي لأن أفريقيا قارة كبرى".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "بطولات الأندية داخل أفريقيا بتقنية الفيديو، ولابد أن يتبنى اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي مبدأ الاستعانة بتقنية الفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لأن الأخطاء التحكيمية عديدة ورهيبة".

وواصل "الأداء جيد واستحوذنا طوال المباراة وأهدرنا العديد من الفرص، وراضون عن الشكل العام والنتيجة، وكان من الممكن أن نخسر بسبب الفرص الضائعة".

وأشار مدير المنتخب "لقد حصلنا على نقطة تزيد رصيدنا من أجل الابتعاد بالصدارة، لأن فوز غينيا بيساو كان سيكون مشكلة، ولم يخلقوا فرصا علينا، والهدف من خطأ".

وتابع إبراهيم حسن "إذا حالفنا التوفيق في الشوط الثاني لفزنا بأكثر بفارق أكثر من هدفين، وأؤكد أن المشوار طويل، والفوز في غينيا بيساو لم يكن يضمن تأهلنا، وحريصون على أداء أفضل وأقوى في المباريات القادمة".

وأتم تصريحاته "التصفيات عامرة بالمفاجآت، غينيا بيساو فريق قوي جدا وشرس بدنيا ومدعوم بحضور غفير في المدرجات وكان يطمع في الفوز علينا، وأؤكد أن القادم أفضل".