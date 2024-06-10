أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة لم يشهد ورود شكاوى تذكر لغرفة العمليات المركزية، موضحا أن اللجان سارت بشكل منتظم في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، عن ضبط 3 حالات غش فقط على مستوى الجمهورية، إحداها في مادة التربية الدينية بمحافظة كفر الشيخ، وحالتان أخريان في مادة التربية الوطنية بمحافظتي البحيرة وبني سويف، وذلك بعما حاول الطلاب الغش إلكترونيًا.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بإحالة المسؤولين عن لجان الطلاب الثلاثة إلى التحقيق، وذلك لتقصيرهم في إجراءات التفتيش التي سمحت بدخول الطلاب إلى اللجان بأجهزة هاتف محمول.

وأضاف أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق، بشأن رصد مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نجحت في منع تداول الأسئلة.

كما أكد عدم ورود أي شكاوى بشأن تأخر دخول الطلاب إلى اللجان، نافيا حدوث أي مشكلات أخرى أثرت على انتظام اللجان.

وذكر أن واقعة وفاة طالب داخل لجنة بحدائق القبة بالقاهرة، كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرًا إلى أن الطالب كان يعاني من مشكلة صحية سابقة تتعلق بمرض في القلب.