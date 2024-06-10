 كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 3:22 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، ذاكرة أن عناصرها دكّوا محيط المنزل بقذائف الهاون فور وصول قوة الإنقاذ للمكان.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37124، والإصابات إلى 84712، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 218 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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