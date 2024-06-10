مجلس الأمن: تبني مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في غزة اعتمد بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت

صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لصالح مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يدعم اقتراحاً طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوّت لصالح المقترح الأمريكي 14 عضواً، دون معارضة أي عضو، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن "الحرب بإمكانها أن تنتهي الآن إذا وافقت حماس على مشروع هذا القرار".

وأضافت أن الجميع يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرة إلى المعاناة الإنسانية لسكان غزة، الذين اضطروا للنزوح أكثر من مرة، وسط أزمة إنسانية كبيرة. كما دعت إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين.

واعتبرت السفيرة الأمريكية أن "الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل، وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة"، مضيفة: "ننتظر أن توافق حماس على هذه الصفقة، ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".



