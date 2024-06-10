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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بوقوع إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي رفح الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر بخان يونس، بعد إطلاق الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي رفح جنوب غزة.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ248.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح الفلسطينية.

كما شهدت منطقة عريبة شمال مدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا.

واُستشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.