شرطة نسائية لتفتيش طالبات الثانوية العامة بلجان الهرم

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شهدت مدارس الثانوية العامة بفيصل والهرم، هدوءا تاما خلال أول أيام انعقاد الثانوية العامة مع تواجد أمني أمام بوابات اللجان.

وبدأت الطالبات الدخول إلى لجان مدرسة أم الأبطال الثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بعد إجراء عملية التفتيش من خلال الشرطة النسائية وتنبيه الطالبات أمام اللجان بضرورة عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الإلكترونية وكذلك أي شيء متعلق بالمادة وتركها مع ذويهم أمام اللجان.

وحرص أولياء الأمور على الحضور منذ اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة في مدارس فيصل والهرم والانتظار أمام اللجان حتى انتهاء الامتحان.