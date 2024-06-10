صحة غزة: محطة الأكسجين الوحيدة في غزة مهددة بالتوقف التام خلال ساعات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، مهددة بالتوقف التام خلال ساعات».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن «الأمر يعرض حياة العشرات من المرضي والجرحى للموت المحتم».

ولفتت إلى أن «أن الأمر يؤدي إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية».

وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة بضرورة وسرعة التدخل.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ248 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و218 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و124 شهيدًا، و84 ألفًا و712 إصابة.

وجددت الوزارة التنويه، أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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