روسيا تعلن سيطرتها على قرية جنوب شرق أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الانفصالية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قالت الدفاع الروسية، إن «وحدات من مجموعة قوات (الشرق) واصلت التقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا، وحررت بلدة ستارومايورسكويه التابعة لجمهورية دونيتسك».

وأشارت الوزارة إلى «استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وفوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك».

وذكرت أن «خسائر الجانب الأوكراني بلغت ما يصل إلى 140 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر FH-70، ومدفع دي-20، ومدفع دي-30».

وأوضح البيان أن وحدات من مجموعة «دنيبر» استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق ميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا وتياينكا في مقاطعة خيرسون.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن «وحدات من مجموعة (المركز) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورودسكوي، كالينوفو وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك».

وتابع البيان: «القوات صدت 5 هجمات أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان للمشاة القتالية من طراز (برادلي) أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين».