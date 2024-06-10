بلينكن في إسرائيل للدفع بجهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل مساء الاثنين، للدفع بجهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن بلينكن الذي يجري جولة إقليمية، وصل تل أبيب وتوجه على الفور للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضافت أن بلينكن ونتنياهو سيجتمعان في وقت لاحق في مدينة القدس.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حركة حماس إلى قبوله، حسبما ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس.

والنسخة الأخيرة من النص، ترحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو.

كما أنها تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح قبلته إسرائيل، وتدعو حماس إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.