محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية الأزهرية ويطمئن على سير الامتحانات

أجرى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مدينة كفرالشيخ، للتأكد من سير الامتحانات بشكل سلس وتوفير الراحة للطلاب.

وتمت زيارة لجنة رقم 10701 المقامة في معهد كفرالشيخ الثانوي للبنين، حيث تضم 3 لجان فرعية، وكان الهدف من الزيارة التأكد من توفير الظروف الملائمة لطلاب الثانوية الأزهرية أثناء أداء امتحان مادة الإستاتيكا.

وأكد محافظ كفرالشيخ أهمية توفير الراحة للطلاب وضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، مؤكدًا أن الدولة تهتم بتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح العملية التعليمية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الجيد بين مختلف الجهات المعنية لتأمين اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكيد على توفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب والمعلمين.

وتم تجهيز 32 لجنة رئيسية للثانوية الأزهرية بأفضل الوسائل والإمكانيات، ويؤدي 90 ألف و37 طالبًا وطالبة امتحاناتهم هذا العام، بجانب توفير الإستراحات المخصصة للقائمين على الامتحانات.

وأمر محافظ كفرالشيخ بتكثيف حملات التعقيم وتوفير الأجواء الهادئة والسليمة، وضمان نظافة اللجان وتوافر وسائل الحماية والإسعافات الأولية.

وكلف بتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية لضمان تأمين اللجان وتيسير حركة المرور وتوفير الإسعافات اللازمة خلال فترة الامتحانات.