بدء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن لجان التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت اليوم الثلاثاء أعمالها، ثم بدأت لجان لعمليات الرصد، والمراجعات النهائية، والنتائج، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية عقب اعتمادها من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن 94 ألفا و327 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات داخل 485 لجنة امتحانية في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات طما وطهطا وجهينة وقطاع وسط، الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وقطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة في عمليات التصحيح، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان.