أثار النجم العالمي نيكولاس كيج موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له من كواليس تصوير فيلمه الجديد «مادن – Madden»، حيث ظهر بإطلالة جعلته يشبه الفنان هاني رمزي بشكل كبير، وهو ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى أن الفنان هاني رمزي، والذي تفاعل مع الأمر ومازح الجمهور، بإعادة نشر تعليقات الجمهور، والتي كان منها: «نيكولاس كيج بيعمل محامي خلع الجزء الثاني»، حتى إنهم وصفوه بإنه «هاني رمزي نسخة هوليوود».

ويجري حاليا نيكولاس كيج، تصوير العديد من المشاهد في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ظهر مرتديا بدلة رياضية زرقاء فضفاضة مع حذاء أبيض ضخم وتسريحة شعر طويلة، وهو ما يتناسب مع الشخصية التي يجسدها، وهي شخصية مدرب كرة القدم الأمريكية الأسطوري جون مادن.

ويشارك نيكولاس كيج في بطولة الفيلم كلا من كريستيان بيل، وكاثرين هان، وجون مولاني، وشين جيليس، وسيينا ميلر، وجويل موراي، ودان ماتيوتشي، وهو من تأليف مخرج العمل ديفيد أو. راسل، بالاشتراك مع المؤلف كامبرون كلارك.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال السيرة الذاتية عن شخصية جون مادن، أحد أعلام كرة القدم الأمريكية، الذي لم يكن مدربا ناجحا فحسب، بل أصبح لاحقا محللا رياضيا، وأحد الأسماء المرتبطة بسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة «Madden NFL».

وتبدأ أحداث الفيلم بعد إجبار جون مادن مدرب كرة القدم الأميركي السابق، على التقاعد من قبل فريق أوكلاند رايدرز، ثم يتعاون مع مبرمج هادئ الطباع من جامعة هارفارد لإعادة كتابة إرثه من خلال بناء أول لعبة فيديو لكرة القدم الأمريكية في العالم.

وإلى جانب فيلم «مادن»، يعمل نيكولاس كيج على تصوير مسلسل «العنكبوت الأسود - Spider-Noir»، والمنتظر طرحه العام المقبل، وهو ينتمي إلى نوع قصص أبطال القصص المصورة والجريمة، والمأخوذة من سلسلة القصص المصورة «مارفل المظلمة» الصادرة عن «قصص مارفل المصورة»، وتدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات، في ثلاثينيات القرن العشرين، في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يضطر محقق خاص متقدم في السن وعاجز إلى التعامل مع حياته الماضية باعتباره البطل الخارق الوحيد في المدينة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نيكولاس كيج، كلا من بريندان جليسون، وجاك هوستن، ولامورن موريس، ولي جون لي، وأبراهام بوبولا، وأماندا شول، ولوكاس هاس، وسكوت ماك آرثر، وكاميرون بريتون، ومايكل كوستروف، وكاري كريستوفر، وجو ماسينجيل، وهو من تأليف ستيف لايتفوت، وأورين أوزيل، وإخراج هاري برادبير.

فيما ينتظر نيكولاس كيج، هذا العام، طرح أحدث أفلامه «ابن النجار - The Carpenter's Son»، والذي تدور أحداثه في إطار من الرعب، بعصر الدولة الرومانية في مصر حول صبي ينتمي لعائلة قررت أن تسافر لتختبئ بمصر، ويشك في ولي أمره وحارسه (النجار)، ويتمرد باستخدام قوى غامضة، إلا أنهما يواجهان مواقف مرعبة بسبب إطلاق الصبي العنان لقدراته الخارقة.

والفيلم يشارك في بطولته إلى نيكولاس كيج، كلا من نواه جوب، واف كيه ايه تويجز، وسهيلة ياكوب، وإسلا جونستون، وكايتي مانوليداكي، وهو من تأليف وإخراج البريطاني الأمريكي صاحب الأصول المصرية لطفي ناثان.