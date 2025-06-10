الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 100 منزل في جنين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الهدم ستتم خلال 72 ساعة من إصدار القرار.

وكان الاحتلال أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في حارات المخيم، آخرها كان في شهر مارس الماضي، حيث تم هدم أكثر من 66 منزلا.

وبينت مصادر في مدينة جنين، أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، أحدث دماراً في حوالي 600 منزل ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي.

وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، أمس الاثنين، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها.