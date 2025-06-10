إيران: المفاوضات النووية مع أمريكا لم تصل لطريق مسدود

نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، "وصول المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن "هناك دائماً الكثير من المد والجزر في المفاوضات الدولية".

وقال روانجي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إنه "سواء كان ذلك في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، أو في مجالات مثل التجارة الدولية، فإن أي مفاوضات ذات طابع دولي تنطوي على حساسيات خاصة، وتتطلب الكثير من الصبر وطول البال حتى تصل إلى نتيجة".

وأضاف: "من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم تمض على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر".

ورأى أنه "من الطبيعي أن تمر المفاوضات، كما حدث في الجولات السابقة، بمراحل صعبة كنا نعتقد خلالها أن الوصول إلى نتيجة أمر مستحيل، لكننا تجاوزنا تلك المراحل"، وتابع: "مع تقدمنا أكثر في المسار التفاوضي ووصولنا إلى مزيد من الوثائق المكتوبة، تزداد إمكانية حصول تقلبات ومطبات".

وشدد روانجي على أن "النقطة الأهم بالنسبة لبلاده هي الحفاظ على المصالح الوطنية، بغض النظر عن سرعة أو بطء تقدم المحادثات"، موضحا أن "الجولة السادسة من المفاوضات تعد مهمة".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن "إيران قدمت، في الجولة الثالثة، نصاً مكتوباً يتضمن النقاط التي رأت أنها يمكن أن تشكل أساساً للعمل"، مضيفا أن "الطرف الأمريكي لم يقدم أي وثيقة مكتوبة إلا بعد الجولة الخامسة من

المفاوضات".

ومضى قائلاً إن "الجولة السادسة هي أول جولة سنُدلي فيها بآرائنا حيال ما ورد في الوثائق المكتوبة التي قدمها الطرف الأمريكي".



