ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس النمساوية إلى 9 قتلى

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أفادت وسائل إعلام نمساوية، صباح الثلاثاء، بارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس إلى 9 قتلى.

وبحسب موقع «heute» النمساوي، قُتل 9 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، جراء الهجوم الذي وقع في العاشرة من صباح اليوم.

وأشار الموقع إلى انتحار المشتبه به بعد دخوله إلى دورة مياه وإطلاق النار على نفسه.

وقال شاهد عيان للصحيفة النمساوية إنه سمع إطلاق عشرات الطلقات النارية في موقع الحادث.

وتنتشر الشرطة في موقع الحادث بأعداد كبيرة، وحثت السلطات المواطنين على تجنب هذه المنطقة واتباع تعليمات قوات الأمن.