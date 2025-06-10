روسيا: قصفنا منشآت للصناعة العسكرية في كييف بأسلحة عالية الدقة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنها استهدفت ليلاً منشآتٍ لتصنيع طائرات وصواريخ ومركبات عسكرية مدرعة في العاصمة الأوكرانية كييف، بمسيرات وأسلحة "عالية الدقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بشأن عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأفاد البيان أن الجيش الروسي نفذ الليلة الماضية سلسلة هجماتٍ ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن الهجمات استهدفت "منشآت صناعة الطيران والصواريخ والمركبات المدرعة وبناء السفن الأوكرانية في كييف، ومراكز التحكم والانتشار للجيش الأوكراني، ومواقع تجميع أسلحة ومعدات القوات الأوكرانية، والبنية التحتية للقواعد الجوية العسكرية، ومستودعات الذخيرة والوقود".

وأكد البيان أن الهجمات حققت هدفها، وأصابت جميع الأهداف المحددة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، شن الجيش الروسي هجمات بـ 7 صواريخ و315 طائرة مسيرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا الليلة الماضية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.