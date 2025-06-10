ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة قبل مواجهة إنتر ميامي

منح خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، اللاعبين راحة من المران اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ستنطلق مباراة الأهلي وإنتر ميامي في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلا عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.