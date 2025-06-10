 السلطات الفرنسية: طالب يطعن موظفة في مدرسة حتى الموت - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يونيو 2025 2:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السلطات الفرنسية: طالب يطعن موظفة في مدرسة حتى الموت

باريس - (أب)
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 2:37 م

قالت خدمة الدرك الوطني الفرنسية إن موظفة بمدرسة فرنسية تعرضت للطعن حتى الموت من جانب طالب / 15 عاما/ خلال تفتيش للحقيبة في المدرسة الواقعة بشرق باريس، وتم احتجاز الطالب.

وأضافت خدمة الدرك أن رجل شرطة كان يساعد في تفتيش الحقائب أصيب بإصابات طفيفة خلال القبض على الطالب. ويتم التحقيق بشأن الهجوم.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة " اكس" " أثناء رعايتها لأطفالنا في نوجينت، فقدت مساعدة تعليمية حياتها، ضحية عنف لا معنى له". وأضاف " الدولة في حالة حداد والحكومة تحشد جهودها للقضاء على الجريمة".

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