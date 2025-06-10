سلام: كلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كبيرة وهناك حاجة ملحة للاستجابة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن كلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على بلاده كبيرة وهناك حاجة ملحة للاستجابة.

تصريح سلام جاء خلال ترؤسه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومية طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.

وقال سلام: "إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الأهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج إلى تقييم للأضرار وبناء على هذا التقييم، قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار أمريكي".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت "مشروع الدعم الطارئ للبنان وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام".

وقال: "نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج"، مشيرا إلى أن "هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار ".

بدوره، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر: "اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحا: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، وشردت 2ر1 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي".