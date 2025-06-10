إطلاق سراح زعيم نقابي بكاليفورنيا بعد اعتقاله في احتجاجات لوس أنجلوس

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تم الإفراج عن زعيم نقابي في كاليفورنيا، ديفيد هويرتا، من الحجز الاتحادي بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

وتم اعتقال هويرتا يوم الجمعة أثناء احتجاجه على حملات مداهمة للهجرة في لوس أنجليس. وهو يشغل منصب رئيس اتحاد عمال خدمة الموظفين في كاليفورنيا، وهو اتحاد عمالي نافذ.

وأصبح اعتقاله بمثابة دعوة تعبئة لأعضاء النقابات العمالية في جميع أنحاء البلاد، وللسياسيين الديمقراطيين الذين طالبوا بالإفراج عنه.

وجاء الإفراج عنه يوم الاثنين بينما كانت مسيرة تمر وسط المدينة بعد تجمّع نظمه اتحاد عمال خدمة الموظفين.

وكان الاتحاد من الداعمين الأقوياء للحزب الديمقراطي، ووجه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وعضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا رسالة إلى المسؤولين الاتحاديين يطالبون فيها بتوضيحات بشأن اعتقال هويرتا.

وكان السيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف، حاضرا في المحكمة قبل جلسة الاستماع الخاصة بهويرتا.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: "من المقلق للغاية أن يُحتجز مواطن أمريكي وزعيم نقابي وعضو بارز في مجتمع لوس أنجليس، من قبل الحكومة الاتحادية لمجرد ممارسته حقه في مراقبة تنفيذ قوانين الهجرة."