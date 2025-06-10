عطية الله خارج حسابات ريبييرو في الأهلي

خرج يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي من حسابات خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، وذلك قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي خروج عطية الله من حسابات الإسباني، خوسيه ريبييرو في ظل استقرار إدارة النادي الأهلي على عدم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مع ناديه، سوتشي الروسي، حيث سيتم توجيه الشكر له، عقب نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد المغربي، يحيى عطية الله هو أخر المرشحين لشغل مركز الظهير الأيسر للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما ظهر بشكل واضح، بعدما لم يشارك اللاعب في المباراة الودية أمام باتشوكا.

ويفضل ريبييرو حتى الآن الدفع بكريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر للنادي الأهلي عند مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد ظهوره الجيد نسبيًا في مباراة باتشوكا، وإجادته لإرسال الكرات العرضية.

وأكد كريم الدبيس أنه فخور بالمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا أن يشارك مع الفريق بشكل أساسي خلال المباريات القادمة، حيث قال في تصريحات رسمية: "سأبذل قصارى جهدي من أجل اللعب أساسيًا، والأهلي فريق كبير ولديه عناصر مميزة بالإضافة للصفقات الجديدة، فقائمة الفريق حاليًّا قوية، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية قوية من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال البطولة".

وأضاف: "مواجهة باتشوكا كانت مفيدة لنا، صحيح أننا لم نقدم أفضل أداء فيها، والرطوبة كانت عالية، لكننا نفذنا الأمور الفنية والخططية بنسبة 70%، والمباريات القادمة ستكون جيدة، ونتمنى الفوز فيها".

وتابع: "أتمنى أن نصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل مباراة الافتتاح، والتي تعد تاريخية، حيث نواجه إنتر ميامي الأمريكي، وهذا بمثابة دفعة معنوية هائلة لنا بتقديم أفضل مستوى ممكن".

وأتم كريم الدبيس تصريحاته قائلًا: "مركز الظهير الأيسر يتواجد به يحيى عطية الله وأحمد نبيل كوكا، وأتشرف بوجودي معهما، ونحن نقدم أفضل أداء، ومشاركة أي لاعب تخضع لرؤية الجهاز الفني، والأهم من يشارك يقدم المستوى المطلوب، والمنافسة دائمًا بيننا شريفة وتصب في مصلحة الفريق".