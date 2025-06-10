الدفاع المدني السوري يعلن مقتل شخصين بهجوم من طائرة مسيرة على دراجة نارية في إدلب

أفاد الدفاع المدني السوري، بمقتل شخصين مجهولي الهوية، بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، استهدف دراجة نارية يستقلانها على طريق سرمدا - البردقلي شمال إدلب، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن «فرق الدفاع المدني السوري تفقدت المكان وتأكدت من عدم وقوع مصابين آخرين، فيما انتشل المدنيون في المكان جثماني القتيلين ونقلوهما إلى المستشفى».

وفي الثاني والعشرين من فبراير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) اغتيال قيادي في تنظيم «حراس الدين»، بضربة جوية استهدفت مكان وجوده في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وقالت القيادة المركزية حينها إن قواتها نفّذت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، مؤكدةً أنه يُعدّ أحد كبار القادة في تنظيم «حراس الدين».

وفي الشهر ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اغتيال مسئول بارز في تنظيم «حراس الدين»، خلال ضربة جوية نفّذتها في شمال غربي سوريا.

وفي فبراير أيضاً، قُتل شخص في غارة لطائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، في ريف جرابلس شرقي حلب.



