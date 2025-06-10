الرئيس التشيكي يعين وزيرا جديدا للعدل

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عين الرئيس التشيكي بيتر بافيل وزيرا جديدا للعدل اليوم الثلاثاء، في خطوة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية التي نجمت عن فضيحة تتعلق بعملة البيتكوين.

وعين الرئيس التشيكي إيفا ديكروا خلفا لبافيل بلازيك، الذي استقال من منصبه في 30 مايو الماضي. وتعرض بلازيك لانتقادات من المعارضة لأن وزارته قبلت تبرعات بعملة البيتكوين، وباعتها مقابل نحو مليار كرونا تشيكية (46 مليون دولار) مطلع هذا العام.

وقال بلازيك إنه لم يكن على علم بحدوث أي مخالفات، ولكنه لا يريد أن تتأثر الحكومة الائتلافية المؤلفة من أربعة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا بالفضيحة.

وقال فيالا إنه يقدر استقالته، ويعتقد أن بلازيك تصرف بحسن نية.

وقالت ديكروا إنه ستأمر بإجراء تحقيق مستقل بشأن أنشطة الوزارة في هذه القضية.

وقال بافيل " ثقة المواطنين في المؤسسات والدولة على المحك".