يجري الكنيست الإسرائيلي غدا الأربعاء تصويتا أوليا لحل نفسه بطلب من المعارضة في مبادرة قد تلقى دعما من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم المتشدد.

وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود الارثوذكس المتشددين في الجيش .

ورغم إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين من التجنيد منذ أمد بعيد ، قضت المحكمة العليا في عام 2024 بضروة إنهاء هذا الإعفاء، الأمر الذي أدى إلى اعتراض شديد من الأحزاب التي ترى أن الخدمة العسكرية، وخاصة في ظل بيئة التجنيد المختلط بين الجنسين، لا تتوافق مع تعاليمهم الدينية .

وسيتم حل الكنيست فقط في حالة إجتياز الاقتراح أربعة عمليات تصويت منفصلةألا وهي ، القراءة الأولية يوم غد الأربعاء، ويتبعها ثلاثة قراءت إضافية .

وتتطلب الموافقة النهائية حصوله على أغلبية 61 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 120 نائبا .

وويعتقد المراقبون السياسيون أن الأجنحة الأرثوذكسية المتشددة ستدعم الاقتراح في مراحله الأولى للضغط على نتنياهو ثم تسحب دعمها لاحقا سعيا للحصول على تنازلات سياسية .

يشار إلى أن ائتلاف نتنياهو لديه حاليا 68 مقعدا في الكنيست وقد يفقد أغلبيته إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة.



