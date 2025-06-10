 الشرطة النمساوية:منفذ هجوم إطلاق النار في مدرسة جراتس نمساوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يونيو 2025 7:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الشرطة النمساوية:منفذ هجوم إطلاق النار في مدرسة جراتس نمساوي

فيينا (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 5:35 م

قالت الشرطة النمساوية، إن منفذ هجوم إطلاق النار في مدرسة جراتس اليوم الثلاثاء كان رجلا نمساويا يبلغ من العمر 21 عاما وقد استخدم سلاحين.

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