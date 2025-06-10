الشرطة النمساوية:منفذ هجوم إطلاق النار في مدرسة جراتس نمساوي

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قالت الشرطة النمساوية، إن منفذ هجوم إطلاق النار في مدرسة جراتس اليوم الثلاثاء كان رجلا نمساويا يبلغ من العمر 21 عاما وقد استخدم سلاحين.