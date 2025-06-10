 بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على الفلسطينيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يونيو 2025 7:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على الفلسطينيين

لندن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 5:34 م

فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة "التحريض على العنف ضد الفلسطينيين".


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