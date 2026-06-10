محافظ المنوفية يفتتح عيادات التأمين الصحي الجديدة بحي غرب شبين الكوم

افتتح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عيادات التأمين الصحي الجديدة بالمبنى القديم بحي غرب شبين الكوم، بالمشاركة المجتمعية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ120، في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.

وخلال الافتتاح، أزاح محافظ المنوفية الستار عن العيادات الجديدة التي تضم عددًا من التخصصات الطبية، من بينها: مركز سكر الأطفال النموذجي، الصيدلية، الأنف والأذن، الأسنان، العظام، الرمد، الجراحة، المسالك، الكلى، الغدد، الكبد، الغدة الدرقية، أمراض الدم والوراثة، الأطفال، البصريات، والتعقيم، إلى جانب تفقده أقسام العيادات وآلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية التشغيل داخل العيادات الجديدة، مؤكدًا أن الهدف منها هو تخفيف الزحام والتكدس داخل منافذ تقديم الخدمة، وتسهيل حصول المواطنين على الرعاية الطبية، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن ملف التأمين الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات الطبية، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف العبء عن المرضى، من بينها تخصيص مبنى العجزة القديم بمنوف ليكون عيادات شاملة للتأمين الصحي، وإطلاق مبادرة “لا ينتظر” لخدمة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي الهمم.

وأضاف أن هناك خطة للتوسع في إنشاء مقرات جديدة للتأمين الصحي خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق المستفيدين، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع خطط التطوير.