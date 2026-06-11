شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجماهير المصرية وأفراد الجالية المصرية بمدينة سبوكين الأمريكية، وذلك خلال التدريب الذي أقيم على ملاعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء فتح المران أمام الجماهير تنفيذًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي خصص يومًا للسماح للجماهير بحضور تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، بهدف تعزيز التواصل بين اللاعبين والمشجعين وإضفاء أجواء احتفالية على الحدث العالمي.

وحرصت الجماهير المصرية على مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني خلال الحصة التدريبية، حيث رفعت الأعلام المصرية وقدمت دعمًا معنويًا كبيرًا للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البلجيكي.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته المكثفة للمونديال وسط حالة من التركيز والحماس، أملاً في تحقيق بداية قوية خلال منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.