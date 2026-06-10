«تضامنا مع حكم الصومال» ليكيب: رئيس فيفا دمية في يد ترامب

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تواصلت ردود الأفعال حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان من إدارة مباريات بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

حرم أرتان الفائز بجائزة أفضل حكم في أفريقيا العام الماضي 2025 من فرصة تاريخية بكونه أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم بسبب القيود التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة وسياسة الهجرة التي يصمم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنع الحكم الصومالي من دخول مطار ميامي بعد وصوله إلى الولايات المتحدة بقرار من إدارة الهجرة وحماية الحدود الأمريكية بداعي مخاوف أمنية دون تحديدها.

واضطر فيفا لإصدار بيان رسمي يعلن فيه استبعاد عمر أرتان من إدارة مباريات البطولة بداعي أنه لا يملك سلطة على الدول المضيفة لتحديد من يتم له السماح بدخولها أثناء البطولة.

وعلقت صحيفة ليكيب الفرنسية على هذه الأزمة بالقول "قبل ساعات من انطلاق البطولة، بدأت سياسة الهجرة الأمريكية تؤثر على كأس العالم وتقوض وعد الفيفا بأن يكون مونديال 2026 بطولة عالمية".

أضافت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى "أولى بوادر ذلك، منع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان.. مرحبا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تكتف ليكيب بذلك بل تصدر غلافها صورة لترامب وهو يمسك كأس العالم وبيده الأخرى دمية أطفال تشبه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق البطولة غدا الخميس بلقاء يجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والتشيك اللذين سيلتقيان فجر الجمعة.

وتعد هذه البطولة أول نسخة لكأس العالم تقام بمشاركة 48 منتخبا، وأول نسخة أيضا تقام في ثلاث دول مختلفة.

ويشارك منتخب مصر في مونديال 2026 حيث سيبدأ مشواره بمواجهة قوية ضد بلجيكا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا إيران ونيوزلندا.