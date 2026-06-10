وزير البترول: الشراكة المصرية الكويتية نموذج ناجح للتعاون العربي وتحقيق التنمية المستدامة

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التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشيخ نواف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والكويت في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وزيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع الطاقة المصري.

وأكد المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والكويت، وما تشهده من تعاون وثيق في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع البترول والطاقة.

وأشار إلى أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجا ناجحا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها قطاع البترول المصري في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، خاصة في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز مشاركة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في برامج الاستثمار والتوسع الجارية، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتناولت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة البترول الكويتية في دعم المشروعات الإقليمية الكبرى، خاصة بمنطقة شرق البحر المتوسط، بما يعزز الترابط بين أسواق الطاقة العربية والإقليمية، ويدعم جهود التكامل والتعاون المشترك لتحقيق أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

وأكد الوزير، أن مصر تواصل العمل على تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء العرب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار، جدد المهندس كريم بدوي، إدانة مصر الكاملة لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار الدول العربية أو منشآتها الحيوية.

وأكد تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وأن أمن واستقرار دول الخليج يمثلان جزءا أصيلاً من منظومة الأمن القومي العربي.

واتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في إدارة الخزانات البترولية والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب دراسة فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وتعظيم العائد من الحقول البترولية والغازية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان، حرصهما على البناء على ما تحقق من تعاون ناجح بين البلدين، والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية وأمن الطاقة في المنطقة.