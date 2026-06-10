 الكونجرس يقر تمويل الهجرة بـ70 مليار دولار ويحيله لترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2026 1:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

الكونجرس يقر تمويل الهجرة بـ70 مليار دولار ويحيله لترامب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 1:39 ص

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بقيمة 70 مليار دولار لتمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة على مدى ثلاث سنوات، في خطوة تُحيل التشريع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك