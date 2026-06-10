الكونجرس يقر تمويل الهجرة بـ70 مليار دولار ويحيله لترامب

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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بقيمة 70 مليار دولار لتمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة على مدى ثلاث سنوات، في خطوة تُحيل التشريع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.