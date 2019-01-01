متحدث الكهرباء: إنتاجنا يكفي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه "لدينا حاليًا احتياطي جيد من إنتاج الكهرباء بما يكفي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن إنتاج الكهرباء يزيد عما تحتاجه البلاد بنسبة تصل إلى 25%، معقبًا: "وهي نسبة محترمة جدًا مقارنة بالقياسات العالمية".

واستطرد أن هذه الوفرة في إنتاج الطاقة تعزز إنشاء المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة حاليًا، مضيفًا: "ده بيدي اطمئنان للمشروعات التنموية الضخمة، وبيعطي استقرار من أجل الدخول في هذه المشروعات، وبتبقى رسالة طمأنة للمستثمر وده شيء مهم جدًا".