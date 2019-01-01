ميركل تبقي مشاركة ألمانيا في تحالف لحماية السفن التجارية في خليج عمان مفتوحة

أبقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشاركة بلادها في تحالف دولي تسعى الولايات المتحدة إلى تأسيسه لحماية السفن التجارية في خليج عمان مفتوحة.

وقالت ميركل -اليوم الأربعاء، عقب لقائها رئيس الوزراء الفنلندي الجديد أنتي ريني في برلين-: "المناقشات سارية، بالطبع ستشارك فيها ألمانيا أيضا، لكن لا يمكنني حاليا قول شيء عن الأمر، لأنه لم يتم بعد"، مضيفة أنه سيُجرى الإبقاء على الحوار نظرا للوضع في مضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن.

وعقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في خليج عمان، أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، أمس الثلاثاء (التوقيت المحلي) أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خططها لتشكيل تحالف من عدة دول لمراقبة وردع التهديدات الإيرانية للملاحة التجارية في منطقة الخليج وفي الممر المائي كثيف الحركة بين شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي.

وقال دانفورد إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد وضعت خطة محددة، مضيفا أنه يعتقد أن الأمر سيتضح خلال أسبوعين بالنسبة للدول التي ترغب في الانضمام إلى هذا التحالف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتنفي إيران مسؤوليتها عن هذه الهجمات.