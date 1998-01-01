ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية في يونيو إلى 4%

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 4% في يونيو عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما تجاوزت الوظائف المضافة حديثا 200 ألف وظيفة.



وأوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن معدل البطالة زاد بنسبة 3ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليمثل أعلى مستوى له لشهر حزيران/يونيو منذ عام 1999، حيث بلغ 7ر6 %.



ووصل عدد العاملين إلى 4ر27 مليون في حزيران/يونيو بزيادة قدرها 281 ألفا عن نفس الشهر من العام السابق وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.



ويعد عدد الوظائف المضافة حديثا الأكثر منذ يناير عام 2018 عندما ارتفع العدد بمقدار 334 ألفا.



وقالت الهيئة إن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 13ر1 مليون في يونيو، كأعلى مستوى له لشهر يونيو منذ عام 1996 والذي كان (48ر1 مليون).



وارتفع معدل البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، إلى 4ر10 % في حزيران/يونيو الماضي من 9% في نفس الشهر من العام السابق.



ويعاني قطاع الصناعات التحويلية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكوري الجنوبي، من الانكماش المستمر حيث فقد 66 ألف وظيفة في يونيو.



وبالمقابل، أضاف قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية 125 ألف وظيفة وشهد قطاع خدمات التعليم زيادة قدرها 74 ألف وظيفة الشهر الماضي.